'Verkoop Steur geschenk uit de hemel': "Na wanbeleid bij Ajax.."
Sean Steur lijkt zijn loopbaan voort te zetten bij Newcastle United. Volgens De Telegraaf heeft de middenvelder persoonlijk al overeenstemming bereikt over een contract dat loopt tot medio 2031. Ook tussen de clubs zou er op hoofdlijnen een akkoord zijn bereikt. De transfersom bestaat uit 24 miljoen euro aan vaste inkomsten, aangevuld met 3 miljoen euro aan relatief eenvoudig te behalen bonussen en een doorverkooppercentage van 12,5 procent.
Het vroege vertrek van Steur, die pas 26 officiële wedstrijden voor Ajax speelde, wordt door De Telegraaf als opvallend bestempeld. Onder voormalig technisch directeur Alex Kroes lag er namelijk al een principeakkoord voor een nieuw contract tot de zomer van 2030. 'Zijn vader Johan wilde echter weten hoe Jordi Cruijff de toekomst van de middenvelder zag', schrijft de krant. 'Die wilde en kon mede door de aanwezigheid van Jorthy Mokio geen garanties geven, waardoor het principeakkoord van tafel ging.'
Na het afketsen van die gesprekken besloot Steur zijn opties te verkennen. De talentvolle middenvelder bleek veel belangstelling te genieten vanuit de Europese topcompetities. Newcastle United is uiteindelijk bereid om in totaal 27 miljoen euro neer te tellen voor zijn komst. Volgens De Telegraaf is dat een aanbod dat Ajax moeilijk kan afslaan. 'Een bedrag dat Ajax niet wil weigeren. Na het wanbeleid van de afgelopen jaren heeft Ajax een beperkte oorlogskas om de selectie te versterken en daarom zoekt de directie op de transfermarkt naar extra middelen.'
De krant omschrijft de transfer daarom als 'een geschenk uit de hemel'. Met de verkoop van Steur incasseert Ajax een bedrag dat vergelijkbaar is met de transfers van Wesley Sneijder (2007, Real Madrid), Klaas-Jan Huntelaar (2008, Real Madrid) en Davy Klaassen (2017, Everton). Bovendien levert de middenvelder meer op dan Luis Suárez, die in 2010 voor 26,5 miljoen euro naar Liverpool vertrok. 'Steur komt in één klap in de top-15 duurste verkopen ooit van Ajax.'
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