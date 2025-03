Verkuijl maakt bevrijdende goal voor Oranje O19; pijnlijk verlies O17

Oranje onder 19 is goed begonnen aan de tweede kwalificatieronde voor het EK van komende zomer in Roemenië. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen won in extremis van de leeftijdsgenoten uit Kroatië (2-1).

Oranje onder 19 kende in Tsjechië een valse start en keek na een kwartier tegen een 0-1 achterstand aan. Ayoub Oufkir maakte echter al snel weer gelijk. In blessuretijd zorgde Ajacied Mark Verkuijl voor de bevrijdende 2-1. Oranje onder 19 kende daardoor een uitstekende start en speelt deze maand nog tegen Tsjechië en Luxemburg. Alleen de nummer één van de poule plaatst zich voor het EK.

Oranje onder 17 onderuit

Ook Oranje onder 17 hoopt zich te plaatsen voor het EK, maar verslikte zich in de eerste wedstrijd van de tweede kwalificatieronde in Servië. In Portugal ging de ploeg van Peter van den Berg met 0-1 onderuit. Ajax-spelers Kennynho Kasanwirjo, Sean Steur, Emre Ünüvar en Pharell Nash stonden aan de aftrap. Reservedoelman Mark Engel kreeg geen speelminuten.

KNVB-coach Van den Berg baalde na afloop flink van de nederlaag. "In de eerste helft zijn we heer en meester en krijgen we mogelijkheden om de eerste goal te maken", vertelt hij op de website van OnsOranje. "Dan probeer je in de rust nog wat kleine dingetjes te veranderen, maar na twee minuten ligt hij bij ons in het net."

Oranje onder 17 speelt nog tegen Portugal en Hongarije om een EK-ticket in de wacht te slepen. "We kunnen hier niets meer aan veranderen. We hebben nog twee wedstrijden om een ticket veilig te stellen. Zaterdag moeten we een goed resultaat halen tegen Portugal en dan ligt alles ook weer open", aldus Van den Berg. Alleen de groepswinnaar krijgt een plek op het EK.

Opstelling Oranje O17: Dobben; Wijks, Nijstad, Kasanwirjo (58' Merién), Martes (82' Neijenhuis); Ouarghi, Steur, Van Ommeren; Beerens, Ünüvar (67' Bouhoudane) en Nash (67' Dumbili).