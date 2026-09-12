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Verkuijl openhartig over overlijden vriendin: "Gaat nog niet goed"

Joram
Mark Verkuijl
Mark Verkuijl Foto: © Pro Shots

Mark Verkuijl heeft voor het eerst uitgebreid gesproken over het overlijden van zijn vriendin Elisa. Zij overleed in december 2025. De middenvelder van Jong Ajax maakte in maart alweer zijn eerste minuten, maar verscheen nu voor het eerst voor de camera om zijn verhaal te doen. Tegenover ESPN vertelt hij dat hij nog altijd veel moeite heeft met het verlies.

Na de 0-2 nederlaag van Jong Ajax tegen RKC Waalwijk wordt Verkuijl gevraagd hoe het met hem gaat. "Eigenlijk niet goed. Ik heb heel veel moeite om verder te gaan met het leven. Het moet, alleen je wil eigenlijk niet verder. Elisa was niet zomaar iemand voor mij. Ze had alles voor mij over. We reden samen altijd naar Ajax, want ze zat dichtbij hier op school. Ze was de liefde van mijn leven."

Het verlies heeft ook buiten het voetbal nog altijd grote invloed op Verkuijl. "Als ze opeens komt te overlijden, is dat het lastigste wat er is. Het gaat buiten het voetbal nog niet zo goed. Ik heb nog veel moeite. Gelukkig heb ik het voetbal nog waar ik mijn verstand op nul kan zetten en volle bak kan trainen."

Uitgerekend RKC was vrijdagavond de tegenstander van Jong Ajax. Verkuijl stond aan de aftrap, maar probeerde tijdens de wedstrijd niet te veel stil te staan bij de herinneringen. "Als ik heel eerlijk ben, heb ik er geprobeerd niet echt aan te denken." Na afloop kijkt hij ook terug op het bijzondere moment rond de wedstrijd. "RKC was ook eerst de eerste wedstrijd nadat mijn vriendin was overleden. Ik heb me geprobeerd te focussen op de wedstrijd en er niet over na te denken."

Het voetbal biedt Verkuijl op dit moment een manier om even aan iets anders te denken. "Als ik met voetbal bezig ben, denk ik niet aan wat naast het voetbal speelt. Dan kan ik me echt focussen, dus ik baal wel dat we hebben verloren", aldus Verkuijl.

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