Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Vermaelen: "Ajax is een club waar het structureel moeilijk is"

Arthur
Thomas Vermaelen
Thomas Vermaelen Foto: © BSR Agency

Thomas Vermaelen kijkt met veel warmte terug op zijn tijd bij Ajax. De Belg kwam als vijftienjarige naar Amsterdam en groeide door tot aanvoerder van de club. In een exclusief interview met Ajax Showtime deelt hij zijn ervaringen over zijn periode bij Ajax, zijn kijk op het huidige Ajax en zijn loopbaan als voetballer.

Vermaelen heeft er bewust voor gekozen om tijdelijk wat afstand te nemen van het voetbal. Hij wil nu tijd besteden aan andere hobby’s en activiteiten, iets waar hij tijdens zijn actieve carrière met zijn gezin in Surrey (ten zuiden van Londen) nauwelijks aan toe kwam. "Mijn hele leven stond altijd in het teken van voetbal. Ik neem even de tijd om er afstand van te nemen op dit moment."

"Nu kunnen we dingen doen die we vroeger vaak niet konden doen toen ik nog profvoetballer was," vertelt Vermaelen. "Ik heb veel hobby’s. Vroeger konden we bijvoorbeeld niet skiën. Dat deed ik voordat ik met voetbal begon al wel en dat doe ik nu vaak. Ik doe ook aan padel en golfen, dat soort dingen."

Toch blijft zijn belangstelling voor Ajax groot. Vermaelen begrijpt dat supporters van de club ontevreden raken als het minder goed gaat. "Ajax is ook een club waar het structureel moeilijk is. Dat was in mijn tijd ook al. Ik kan me nog herinneren dat ik in mijn eerste vijf jaar bij het eerste vijf trainers had meegemaakt, maar ook veel verschillende bestuursleden en technisch directeuren. Bij een club zit normaal juist veel stabiliteit in het bestuur."

