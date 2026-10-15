Vermeend slachtoffer Overmars reageert: "Daar heb ik spijt van"
Marc Overmars vertrok in 2022 als technisch directeur bij Ajax na grensoverschrijdend gedrag. Hij zou ongewenste berichten en dickpics hebben verstuurd naar vrouwelijke collega's bij de club uit Amsterdam.
Het gerucht ging dat Tanja Dik, directeur van de Johan Cruijff ArenA, als eerste een dickpic van Overmars heeft ontvangen. Dat wil de bestuurder nu rechtzetten. "Nee, natuurlijk niet", vertelt Dik in een interview met Het Parool. "Wat Marc Overmars gedaan heeft, is zo van de gekke. Wat denk je dat ik gedaan zou hebben, nu je mij al een tijdje hebt horen praten? Onder uit de zak had hij gekregen. Dan had ik hem gebeld en gezegd: koekoek, Harry, dat is niet handig. Maar het gaat er niet om wat er gezegd wordt, maar wie daar een verhaal van gemaakt heeft, namelijk VI, Johan Derksen."
Dik koos er destijds voor om niet te reageren op de geruchten. "Dat is me afgeraden en daar heb ik nog steeds spijt van", legt ze uit. "Niet reageren past namelijk helemaal niet bij mij. Mensen zeiden: erop reageren maakt het alleen maar erger. Maar ja, denk ik dan, erger dan wat? De mensen die me kennen, die hebben geen seconde gedacht dat dit gebeurd was. Natuurlijk kiest Marc Overmars geen Tanja, ceo van de Arena. Het was een grap."
Mocht een vergelijkbare situatie nog eens voorkomen, dan zou Dik het anders aanpakken. "Ja, ik zou nu in dat programma (Vandaag Inside, red.) gaan zitten. Ik ben een vechter. En de wereld wordt alleen maar erger voor vrouwen. Ik vind dat de vrouwen die daar het podium voor hebben hun stem moeten gebruiken. En niet dat jij het laat gebeuren dat er een of andere jodokus is die zijn zaakje laat zien aan vrouwen die daar niet tegenop kunnen. Die afhankelijk van hem zijn, want dat is wat er is gebeurd."
Dik vindt wel dat Ajax goed heeft gehandeld. "Al vind ik het voor de vrouwen in het bedrijf jammer dat er nu geen vrouw in de directie zit", meent ze. "Als je zoiets achter de rug hebt, zou ik ervoor zorgen dat je een vrouw in je managementteam hebt, die daar verder invulling aan kan geven. Ik ben helemaal niet zo'n vechter in de zin van feministisch. Het gaat mij alleen om veiligheid en gelijkwaardigheid"
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Vermeend slachtoffer Overmars reageert: "Daar heb ik spijt van"
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