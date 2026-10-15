Vermeend slachtoffer Overmars reageert: "Daar heb ik spijt van"

Het gerucht ging dat Tanja Dik, directeur van de Johan Cruijff ArenA, als eerste een dickpic van Overmars heeft ontvangen. Dat wil de bestuurder nu rechtzetten. "Nee, natuurlijk niet", vertelt Dik in een interview met Het Parool. "Wat Marc Overmars gedaan heeft, is zo van de gekke. Wat denk je dat ik gedaan zou hebben, nu je mij al een tijdje hebt horen praten? Onder uit de zak had hij gekregen. Dan had ik hem gebeld en gezegd: koekoek, Harry, dat is niet handig. Maar het gaat er niet om wat er gezegd wordt, maar wie daar een verhaal van gemaakt heeft, namelijk VI, Johan Derksen."

Dik koos er destijds voor om niet te reageren op de geruchten. "Dat is me afgeraden en daar heb ik nog steeds spijt van", legt ze uit. "Niet reageren past namelijk helemaal niet bij mij. Mensen zeiden: erop reageren maakt het alleen maar erger. Maar ja, denk ik dan, erger dan wat? De mensen die me kennen, die hebben geen seconde gedacht dat dit gebeurd was. Natuurlijk kiest Marc Overmars geen Tanja, ceo van de Arena. Het was een grap."