'Vermeende affaire van Maarten Stekelenburg zorgt voor ophef'
Op Instagram doet het account Reality FBI melding van een vermeende affaire rond voormalig Ajax- en Oranje-doelman Maarten Stekelenburg. Volgens het realitykanaal zou Stekelenburg zijn gespot met een zeer jonge vrouw. Het gaat volgens Reality FBI om Naomi Steenstra, die bekend is van het programma Proppers in Albufeira.
Reality FBI schrijft dat Stekelenburg en Steenstra op 18 augustus op Schiphol en later tijdens een vlucht naar Malaga samen zouden zijn gezien. "Volgens onze bronnen waren ze niet bij elkaar weg te slaan en lagen ze in het vliegtuig zelfs met hun hoofd op elkaars schouder", aldus het Instagramaccount. Het kanaal zegt vervolgens contact te hebben gezocht met Steenstra. Zij zou aanvankelijk hebben aangegeven dat ze Stekelenburg pas in het vliegtuig had ontmoet. Volgens bronnen van Reality FBI klopt dat echter niet en zouden de twee al op Schiphol samen zijn geweest.
"Naomi noemde het verhaal nog een leugen, maar daarna was het verweer wel zo'n beetje klaar", schrijft Reality FBI. Volgens het account kon Steenstra vooral lachen om de situatie. Onder het bericht van Reality FBI verschenen meerdere reacties van mensen die beweren Stekelenburg en Steenstra eerder samen te hebben gezien op Curaçao. Zo schrijft iemand: "Ik heb hem ook gezien op Curacao met deze meid in juni al". Een andere reactie luidt: "Waren midden juni ook al samen in Curacao. Papagayo hotel".
Een derde persoon zegt het tweetal in juni te hebben gezien tijdens een wedstrijd van Duitsland tegen Curaçao en later op de avond bij een restaurant op Jan Thiel. "Ik dacht eerst dat hun elkaar gewoon kende", schrijft die persoon. De berichten zijn voor Reality FBI aanleiding om vraagtekens te zetten bij de relatie van Stekelenburg. Het account wijst erop dat de oud-doelman getrouwd zou zijn met Kim Stekelenburg, met wie hij volgens de berichtgeving al ongeveer twintig jaar samen is.
Ook een verandering op het Instagramprofiel van Kim Stekelenburg wordt door Reality FBI aangehaald. Volgens het account werd haar profielfoto kort na de publicatie aangepast. De foto waarop Maarten Stekelenburg stond, zou zijn vervangen door een foto waarop hij niet meer te zien is. Reality FBI schrijft daarbij: "Tsja, dan hopen we maar dat dit niet een toevallig ontdekte affaire is. Anders heeft hij wat uit te leggen aan @kimstekelenburg."
Vooralsnog gaat het nadrukkelijk om onbevestigde beweringen van Reality FBI en reacties van volgers. Er is geen bevestiging dat Maarten Stekelenburg daadwerkelijk een affaire heeft of dat zijn huwelijk is beëindigd. De voormalig international heeft voor zover bekend niet publiekelijk op de beschuldigingen gereageerd.
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'Vermeende affaire van Maarten Stekelenburg zorgt voor ophef'
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