Vermeer duikt op bij opvallende club: "Uiteindelijk kantje boord"

Vermeer vertrok deze zomer transfervrij bij PEC Zwolle en maakte een overgang naar GVVV. Het is een vriendendienst voor trainer Gery Vink, die Vermeer nog kent uit zijn tijd in de jeugdopleiding van Ajax. De trainer kon de ervaren doelman graag gebruiken. "Toen zei ik: Gery, als het lukt, dan doe ik het. Het was uiteindelijk kantje boord met de verhuizing, maar het is gelukt", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Het is de bedoeling dat Vermeer een paar weken bij GVVV meedoet tot doelman Ruben van Kouwen weer fit is. Daarna vertrekt de 39-jarige international terug naar Amerika, waar hij een huis heeft gekocht in Miami. De doelman heeft nog geen punt achter zijn loopbaan gezet, dus staat hierna ook nog open voor een leuk avontuur. "Wat komt, dat komt. We zien het wel en wachten af. Komt het niet, dan is het ook goed.”