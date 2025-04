Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli staat voor meerdere dilemma's

Ajax krijgt zondag de kans om zich te revancheren voor de harde klap die het vorige week tegen FC Utrecht kreeg (4-0). In de Johan Cruijff ArenA nemen de Amsterdammers het op tegen Sparta Rotterdam, met als doel het gat met koploper PSV weer terug te brengen naar negen punten. Een misstap zou de titelstrijd weer spannend kunnen maken.

Hoofdtrainer Francesco Farioli moet puzzelen met zijn opstelling. Remko Pasveer is op de weg terug, maar zijn rentree lijkt nog te vroeg te komen, waardoor Matheus wederom het doel verdedigt. In de defensie ontbreekt Youri Baas nog altijd, waardoor Ahmetcan Kaplan links in de achterhoede wordt verwacht, samen met Gaaei, Sutalo en Hato, zo voorspelt Voetbal Primeur.

Op het middenveld is Jordan Henderson geschorst na zijn vijfde gele kaart, wat de deur opent voor Kian Fitz-Jim naast Davy Klaassen en Kenneth Taylor. In de aanval blijft Brian Brobbey het vertrouwen krijgen, ondanks de kritiek op zijn rendement. Steven Berghuis en Mika Godts zullen opnieuw de flanken bezetten, wat betekent dat Bertrand Traoré wederom vanaf de bank begint. De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur.

Verwachte opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Klaassen, Fitz-Jim, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.