Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Vermeulen: "Alle andere aanwinsten kwamen uit de lucht vallen"

Amber
bron: Studio Voetbal
Arno Vermeulen
Arno Vermeulen Foto: © Pro Shots

Arno Vermeulen is kritisch op het transferbeleid van Ajax. Volgens de NOS-journalist kwamen de meeste zomerse aanwinsten van de Amsterdammers 'uit de lucht vallen'.

"Ze hadden betere spelers moeten halen", zegt Vermeulen aan tafel bij Studio Voetbal als het gaat over Ajax. "Moro is de enige die op de schaduwlijst stond. De anderen kwamen uit de lucht vallen, wat opnieuw geen beleid laat zien bij Ajax", onthult hij vervolgens. Daarmee lijkt Vermeulen erop te doelen dat de andere zomeraanwinsten eerder niet serieus in beeld waren.

"Het kan toch niet zo zijn dat Ajax veertien van de zeventien wedstrijden niet de baas is over de tegenstander en aanvallend moet spelen", zegt Vermeilen verder. "Ajax is acht punten kwijt en het seizoen is nog maar net begonnen." 

Gerelateerd:
De bank van De Graafschap met tweede van rechts Thomas Duivenboorden

Ajax kan versterking vergeten: "Verwacht dat dat niet doorgaat"

0
Hakim Ziyech

'Verrassende club wil Ziyech; speler geeft maandag duidelijkheid'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Arno Vermeulen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 FC Groningen 8 3 15
5 FC Twente 8 3 13
6 Fortuna Sittard 8 1 13
7 NEC Nijmegen 7 8 12
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd