Vermeulen: "Alle andere aanwinsten kwamen uit de lucht vallen"

Arno Vermeulen is kritisch op het transferbeleid van Ajax. Volgens de NOS-journalist kwamen de meeste zomerse aanwinsten van de Amsterdammers 'uit de lucht vallen'.

"Ze hadden betere spelers moeten halen", zegt Vermeulen aan tafel bij Studio Voetbal als het gaat over Ajax. "Moro is de enige die op de schaduwlijst stond. De anderen kwamen uit de lucht vallen, wat opnieuw geen beleid laat zien bij Ajax", onthult hij vervolgens. Daarmee lijkt Vermeulen erop te doelen dat de andere zomeraanwinsten eerder niet serieus in beeld waren.

"Het kan toch niet zo zijn dat Ajax veertien van de zeventien wedstrijden niet de baas is over de tegenstander en aanvallend moet spelen", zegt Vermeilen verder. "Ajax is acht punten kwijt en het seizoen is nog maar net begonnen."