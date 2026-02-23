Vermeulen: "Geslaagde sollicitatie om trainer van Ajax te worden"

De Nijmegenaren maakten een goede indruk tegen Ajax. "Dit was de geslaagde sollicitatie van Schreuder om trainer van Ajax te worden", stelt Arno Vermeulen in NOS Studio Voetbal. "Ahmetcan Kaplan, is bij Ajax niet goed genoeg, speelt gewoon een fantastische wedstrijd in het shirt van NEC in de Arena, onder deze trainer. Hij wint al zijn duels, is bij standaardsituaties levensgevaarlijk, dan denk je: waarom speelt die man in godsnaam niet bij Ajax in de verdediging? Dan heb je body."

Vermeulen vond NEC zaterdag de betere ploeg. "Ajax was dolblij met het gelijkspel. Jordi Cruijff heeft ook op de tribune gezeten. Als je nu een lijstje maakt, zo ingewikkeld is het niet, dan zet je daar toch neer: Dick Schreuder bellen. Dat is het enige dat hij moet doen", besluit de journalist.