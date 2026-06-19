Vermeulen had 'venijnig gesprek' met Kroes: "Hij was pissig"
Arno Vermeulen had afgelopen seizoen een pittig telefoongesprek met Alex Kroes. De voormalig Ajacied was niet blij met uitspraken van de sportverslaggever.
Vermeulen vertelde in oktober vorig jaar in Studio Voetbal dat toenmalige Ajax-directeur Kroes bijgestaan zou worden door een 'extern adviseur'. Dat verhaal werd stellig ontkend door de club uit Amsterdam en Kroes nam contact op met Vermeulen.
De voormalig Ajacied was absoluut niet blij met Vermeulen. "Hij belde me nog op dit seizoen. Dat werd een venijnig gesprek", blikt de journalist terug in het Algemeen Dagblad. "Hij was pissig. En wilde toen weten van wie ik het had. Vind ik helemaal oké, dat hij belt. Dat mag."
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Vermeulen had 'venijnig gesprek' met Kroes: "Hij was pissig"
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