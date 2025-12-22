Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

Vermeulen onthult: "Dan vindt Ajax het niet erg dat hij vertrekt"

Max
bron: NOS Studio Voetbal
Arno Vermeulen
Arno Vermeulen Foto: © BSR Agency

Arno Vermeulen denkt dat Ajax wel open staat voor een winters vertrek van Kenneth Taylor. De middenvelder werd de afgelopen transferzomer al aan meerdere clubs gelinkt. 

Ajax wil graag een nieuwe controlerende middenvelder en volgens Vermeulen kan een vertrek van Taylor daar flink geld voor vrij maken. "Als Ajax het juiste bedrag kan krijgen, vinden ze het denk ik niet erg dat hij vertrekt", stelt de journalist in NOS Studio Voetbal. "Spelers als Koki Sano en Stije Resink zijn voor een aanzienlijk lager bedrag beschikbaar, waardoor er financiële ruimte ontstaat om andere posities te versterken."

Hoewel de wens van Ajax vooral een nieuwe 'zes' lijkt te zijn, vindt Vermeulen dat de Amsterdammers moeten inzetten op een offfensieve versterking. "Ajax komt snelheid en diepte tekort aan de rechterkant van de aanval", merkt hij op.

Gerelateerd:
Steven Berghuis baalt

'Steven Berghuis ziet geschatte transferwaarde verder kelderen'

0
Mike Verweij

Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd