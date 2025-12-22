Vermeulen onthult: "Dan vindt Ajax het niet erg dat hij vertrekt"

Arno Vermeulen denkt dat Ajax wel open staat voor een winters vertrek van Kenneth Taylor. De middenvelder werd de afgelopen transferzomer al aan meerdere clubs gelinkt.

Ajax wil graag een nieuwe controlerende middenvelder en volgens Vermeulen kan een vertrek van Taylor daar flink geld voor vrij maken. "Als Ajax het juiste bedrag kan krijgen, vinden ze het denk ik niet erg dat hij vertrekt", stelt de journalist in NOS Studio Voetbal. "Spelers als Koki Sano en Stije Resink zijn voor een aanzienlijk lager bedrag beschikbaar, waardoor er financiële ruimte ontstaat om andere posities te versterken."

Hoewel de wens van Ajax vooral een nieuwe 'zes' lijkt te zijn, vindt Vermeulen dat de Amsterdammers moeten inzetten op een offfensieve versterking. "Ajax komt snelheid en diepte tekort aan de rechterkant van de aanval", merkt hij op.