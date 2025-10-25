Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Vermeulen ontslagen bij Studio Voetbal? "Geen kijkcijfermagneet"

Amber
bron: Instagram
Arno Vermeulen bij Studio Voetbal
Arno Vermeulen bij Studio Voetbal Foto: © Studio Voetbal

Tina Nijkamp heeft haar eerdere uitspraken over Arno Vermeulen teruggedraaid. De mediadeskundige meldde op Instagram dat de commentator ‘ontslagen’ zou zijn als vast gezicht bij Studio Voetbal, maar na contact met de NOS blijkt dat niet te kloppen.

De NOS maakte vrijdag bekend dat Wim Kieft één van de nieuwe vaste analisten wordt bij het programma. "Ik vind het leuk om vaker aan te schuiven. Met Theo, Pierre, Rafael en Ibrahim zit er veel voetbalverstand aan tafel. Ik probeer gewoon te vertellen wat ik zie op het veld. Geen gedoe eromheen, maar over het spel zelf praten. Dat vind ik het leukst", aldus Kieft in het persbericht. Naast Kieft blijven ook Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay en Theo Janssen onderdeel van de vaste tafel.

Opvallend was dat Arno Vermeulen in de aankondiging niet werd genoemd, waarop Nijkamp concludeerde dat hij ‘niet meer welkom’ zou zijn. "Arno Vermeulen is dus niet meer welkom begrijp ik uit het persbericht. Die lijkt daar hartstikke ontslagen door Xander van der Wulp. Was ook wel heel saai daar", schreef ze eerder.

Later kwam Nijkamp terug op die woorden. "De NOS appt me net. Arno mag blijven", aldus Nijkamp, die de keuze opvallend vindt. "De kijkcijfers zijn om te huilen. Het is de slechtst scorende show van NPO1. En is Arno ook niet de chef van het voetbal? Gaat hij dus over zijn eigen functioneren bij Studio Voetbal? Hoezo kan en mag dat anno 2025? Xander, hoezo laat je dat toe? Sowieso: Wim Kieft is een kijkcijfermagneet, Arno is dat niet."

