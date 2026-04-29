Vermeulen over competitieslot Eredivisie: "Is bijna pijnlijk"
Bij Studio Voetbal gaat het over het slot van de competitie. Arno Vermeulen voorspelde eerder dat FC Twente tweede zou worden, maar komt daar nu op terug.
Arno Vermeulen kijkt in zijn glazen bol en richt zich op de strijd om de bovenste plekken achter PSV. "Ik voorspelde dat FC Twente tweede zou eindigen, maar dat gaan ze niet meer halen. Ze worden derde of vierde. Dat is heel spannend, maar Feyenoord houdt dit vast op de tweede plek. Ze hebben het makkelijkste programma en staan drie punten voor. Dat is klaar."
Dan gaat hij nog even door. "NEC, FC Twente en Ajax dat is bijna pijnlijk. Één van die drie ploegen gaat ook nog de nacompetitie in en juist NEC en FC Twente hebben dat op grond van hun voetbal zeker niet verdiend. Het staat nog heel dichtbij elkaar maar gelijke spel van FC Twente tegen NEC was cruciaal, anders waren ze er overheen gewipt", besluit Vermeulen.
