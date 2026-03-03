Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Vermeulen snapt niks van besluit Grim: "Hoe verknipt moet je zijn"

Amber
bron: Studio Voetbal
Arno Vermeulen
Arno Vermeulen Foto: © Pro Shots

Arno Vermeulen begrijpt weinig van de keuzes die bij Ajax werden gemaakt in het uitduel met PEC Zwolle. De analist zag hoe trainer Fred Grim koos voor Oscar Gloukh, terwijl Sean Steur negentig minuten op de bank bleef. Dat besluit roept vragen op.

Voor Steur betekende het zijn eerste eredivisiewedstrijd in negen duels zonder speelminuten. Vermeulen kan daar met zijn verstand niet bij. De uitleg dat Gloukh aanvallender is en beter uit de voeten kan in kleine ruimtes, overtuigt hem allerminst. "Dat lijkt dan best een goed verhaal, maar je hebt nog zoveel problemen op te lossen met je eigen spel", stelt hij bij Studio Voetbal.

Volgens de NOS-verslaggever pakte de keuze bovendien totaal anders uit dan vooraf werd geschetst. "Steur doet het best aardig, dus hoe verknipt moet je dan zijn om te zeggen: Gloukh moet spelen, want er zijn veel kleine ruimtes", aldus Vermeulen. "Er waren geen kleine ruimtes, want ze werden verdedigend vastgezet."

Vooral het feit dat Steur helemaal niet inviel, steekt hem. "Als je gewoon een jonge speler hebt die het goed doet, een goede middenvelder: Sean Steur. Dan laat je die gewoon staan en kunnen ze het ook anders oplossen."

