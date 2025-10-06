Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Vermeulen stipt punt aan bij Ajax: "Dat kan je niet verwachten"

Arthur
bron: NOS Studio Voetbal
Arno Vermeulen bij Studio Voetbal
Arno Vermeulen bij Studio Voetbal Foto: © Screenshot Studio Voetbal

Arno Vermeulen sprak zondagavond bij Studio Voetbal over de situatie bij Ajax en benoemde daarbij meerdere kritiekpunten op het huidige beleid en de keuzes van trainer John Heitinga.

"Het zijn er denk ik twee. Het enorm veel wisselen, want Gloukh is in vorm en dan speelt hij weer niet. Je weet nooit wie er speelt. Daar zal Heitinga snel wat aan moeten veranderen", begon Vermoelen analytisch.

Volgens Vermeulen kan Heitinga zich niet altijd verschuilen achter het argument van blessures. "Blessures zijn soms een excuus, maar niet altijd. In dit geval was dat ook niet zo. Na Marseille is tegen Heitinga gezegd dat hij moet spelen naar de kwaliteiten van zijn spelers. Het ging natuurlijk helemaal mis in Frankrijk", aldus Vermeulen.

Toch neemt hij het enigszins op voor de trainer. "Aan de andere kant: ik vind het niet helemaal terecht, al die kritiek. Ik vind niet dat je kan verwachten van Heitinga dat hij Farioli-voetbal gaat spelen. De opdracht was ook om aantrekkelijker te gaan spelen. Alleen loopt hij er met zijn neus tegenaan dat ze niet de kwaliteit hebben om dat te doen. Het elftal is licht. Iedereen zegt dat."

Daarnaast hekelt Vermeulen het onevenwicht in de selectie. "Je ziet, net als in de periode met Mislintat, dat ze sommige posities vierdubbel bezet hebben. De linksbuiten-positie is op papier vier keer bezet, terwijl andere posities helemaal niet bezet zijn. Kroes heeft geen lering getrokken uit de fouten van Mislintat. Er is weer geen balans in de selectie."

