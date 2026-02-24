Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Vermeulen tipt nieuwe Ajax-trainer: "Zo'n interessante gozer"

Niek
Arno Vermeulen
Arno Vermeulen Foto: © Pro Shots

Anthony Correia zou hoog op het verlanglijstje staan van AZ, terwijl de oefenmeester ook al in verband werd gebracht met clubs als FC Utrecht en FC Twente. Arno Vermeulen is vol lof over de trainer van Telstar, die met de promovendus nog wel op een 17e plek staat in de Eredivisie. 

“Ik vind hem zo’n interessante gozer. In interviews is hij briljant, hij geeft altijd precies de juiste teksten", vertelt hij bij VoetbalPraat. "Dat kun je bijna niet verzinnen. Én hij heeft bij Telstar echt goede zaken gedaan", vervolgt Vermeulen voor de camera's van ESPN

“Hij kan degraderen, maar wat hij dit jaar laat zien: hij heeft een ontzettend goede binding met de spelers en tactisch klopt het altijd bij Telstar", constateert de verslaggever van NOS. "Als ik AZ was, zou ik zeer geïnteresseerd zijn in hem. Zij moeten ook een stap maken”, legt Vermeulen uit. 

Kenneth Perez haakt vervolgens in met een opvallende suggestie: “Moet hij Ajax niet gaan trainen?” Vermeulen reageert positief: “Dat zou interessant kunnen zijn, Kenneth. Ik zou hem ook op het lijstje zetten. Dan zegt iedereen: hij heeft geen ervaring, maar ook bij de topamateurs bouw je ervaring op.”

Abe Lenstra Stadion

'Feyenoord troeft Ajax af in de strijd om SC Heerenveen-talent'

0
Hans Nijland

Nijland ziet concurrentie voor Ajax: "Ook die clubs profiteren"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
