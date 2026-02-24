Vermeulen tipt nieuwe Ajax-trainer: "Zo'n interessante gozer"

Anthony Correia zou hoog op het verlanglijstje staan van AZ, terwijl de oefenmeester ook al in verband werd gebracht met clubs als FC Utrecht en FC Twente. Arno Vermeulen is vol lof over de trainer van Telstar, die met de promovendus nog wel op een 17e plek staat in de Eredivisie.

“Ik vind hem zo’n interessante gozer. In interviews is hij briljant, hij geeft altijd precies de juiste teksten", vertelt hij bij VoetbalPraat. "Dat kun je bijna niet verzinnen. Én hij heeft bij Telstar echt goede zaken gedaan", vervolgt Vermeulen voor de camera's van ESPN.

“Hij kan degraderen, maar wat hij dit jaar laat zien: hij heeft een ontzettend goede binding met de spelers en tactisch klopt het altijd bij Telstar", constateert de verslaggever van NOS. "Als ik AZ was, zou ik zeer geïnteresseerd zijn in hem. Zij moeten ook een stap maken”, legt Vermeulen uit.

Kenneth Perez haakt vervolgens in met een opvallende suggestie: “Moet hij Ajax niet gaan trainen?” Vermeulen reageert positief: “Dat zou interessant kunnen zijn, Kenneth. Ik zou hem ook op het lijstje zetten. Dan zegt iedereen: hij heeft geen ervaring, maar ook bij de topamateurs bouw je ervaring op.”