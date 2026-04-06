Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"
Steven Berghuis heeft volgens NOS-analist Arno Vermeulen de problemen bij Ajax perfect verwoord na de nederlaag tegen FC Twente (1-2). Vermeulen vreest zelfs voor een historisch dieptepunt voor de club uit Amsterdam.
Berghuis gaf na de wedstrijd aan dat hij een rode draad mist binnen Ajax, waardoor spelers volgens hem onder hun niveau spelen, waaronder Oscar Gloukh. Vermeulen reageerde daar scherp op bij Studio Voetbal. "Dat is killing natuurlijk, die analyse. Maak hem technisch directeur."
De NOS-verslaggever denkt dat het realistisch is dat Ajax buiten de top vier eindigt en de play-offs voor Europees voetbal moet spelen. Dat zou betekenen dat Ajax mogelijk tegen clubs als FC Utrecht en AZ moet spelen om Europees voetbal te halen.
Vermeulen schetst zelfs een somber scenario voor de Amsterdammers. "Ik denk dat het reëel is dat ze blijven staan waar ze nu staan. Dan kom je in de play-offs. Het zou kunnen betekenen dat ze voor het eerst in 61 jaar geen Europees voetbal halen."
Volgens Vermeulen is dat scenario zeer realistisch gezien het spel en de huidige stand. "Als je nu kijkt naar de stand en het voetbal dat ze spelen, is het zeer realistisch dat ze geen Europees voetbal gaan spelen. Het is echt een dieptepunt na ruim zestig jaar."
Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"
