2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Vermeulen waarschuwt Ajax: "Ze zouden tweede kunnen eindigen"

Max
bron: NOS Studio Voetbal
Arno Vermeulen
Arno Vermeulen Foto: © BSR Agency

Arno Vermeulen is erg te spreken over FC Twente. De verslaggever gelooft zelfs dat de Tukkers dit seizoen tweede kunnen worden. 

FC Twente kende een teleurstellende start van het seizoen, maar is onder John van den Brom behoorlijk geklommen. De strijd om de tweede plek wordt vooral door Feyenoord, Ajax en NEC gestreden, maar Vermeulen denkt ook dat ook FC Twente kans maakt. "Dat kan zeker nog", merkt hij op in NOS Studio Voetbal

Zondag won de club uit Enschede van Feyenoord, waardoor het gat met de tweede plek zeven punten bedraagt. "Qua voetbal vind ik eigenlijk dat ze het al het hele jaar aardig doen. Ze hebben veel te weinig punten gehaald in een bepaalde fase van het seizoen, waarin ze ook te weinig goals maakte, maar het voetbal was altijd verzorgd", aldus Vermeulen. "Ik vind ook dat als je naar de spelers individueel kijkt, dat ze tweede zouden kunnen eindigen. Waarom niet?"

FC Twente is in de competitie al even ongeslagen. "Het is maar een klein gaatje, ze hebben een redelijke vorm te pakken en Ajax en Feyenoord spelen op hun tandvlees in de competitie. Zij zijn blij als ze er straks vanaf zijn", besluit Vermeulen. 

