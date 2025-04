Vermeulen wil niet mee in Ajax-lof: "Dat lijkt me vrij simpel"

"Farioli zegt steeds: we doen het met zijn allen. En dat is natuurlijk ook zo. Het is al het hele seizoen zo dat Brobbey het voorwerk heeft gedaan en daarmee de weg plaveit voor in dit geval weer Weghorst. Het klopt gewoon, dus ik zou het ook niet veranderen", opent Philip Kooke het gesprek in de NOS Voetbalpodcast.

Volgens Jeroen Elshoff gebruikt Farioli de vijf beschikbare wissels als tool. "Farioli gebruikt die tool als jonge moderne trainer misschien wel meer dan andere trainers gewend zijn geraakt in de loop van hun carrière. Hij gebruikt het echt. Het is een filosofie, het is een visie van hem op die manier geworden." Vermeulen vraagt vervolgens of dat niet een beetje te ver gaat.

"Nou, dat vind ik niet", zegt Elshoff. "Je ziet het toch al het hele seizoen: het doorwisselen, het fit krijgen van zijn spelers, ervoor zorgen dat de selectie zo breed is dat iedereen zijn eigen belang behoudt en rustig blijft met zijn rol...", zo klinkt het. "Het betaalt zich nu allemaal best wel goed uit, toch?" Jan Roelfs wijst op het belang dat Farioli hecht aan de data.

Het gaat Vermeulen 'allemaal wat ver'. "Volgens mij ligt het allemaal wat simpeler. Allereerst, ze scoren niet aan de lopende band. Ze hebben Brobbey die geen doelpunten maakt, dus het is heel logisch dat je Weghorst op de bank hebt en inbrengt. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, dat lijkt me vrij simpel. Bovendien zit je bij een topclub, waar je een betere bank hebt dan de tegenstander. Dan is het vrij logisch dat je die spelers fit het laatste halfuur laat spelen."

Elshoff reageert: "Dat is ook logisch, maar je kunt dan toch wel constateren dat hij het verschil maakt en dat het misschien een veldplan is om je tegenstander kapot te lopen en moe te maken? En dat je dit plan B hebt waarvoor ze de wedstrijd eruit trekken? Dit is geen toeval meer, natuurlijk. Als het volgens jou zo simpel is: waarom lukt het Farioli dan wel en andere trainers niet? Want er zijn natuurlijk meer trainers die een brede selectie hebben."

Dat is volgens Vermeulen 'de vraag'. "PSV had dit seizoen volgens ons allemaal de breedste selectie, maar die hebben natuurlijk wel heel veel spelers in een bepaalde fase moeten missen. Daardoor hadden ze minder wissels. Het is ook wel logisch dat Ajax een hele brede selectie heeft, want daar liepen vorig jaar veel spelers rond van wie ze af probeerden te komen. Ze hebben dit seizoen ook vier aankopen gedaan, vergeet dat niet. Dus dan heb je een brede selectie", zegt de commentator.