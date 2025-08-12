Vermeulen zet Ajax op 4e plek: "Had je een fles Jack Daniels op?"

Arno Vermeulen had voor het seizoen hoge verwachtingen van FC Twente. De NOS-commentator zette de club uit Enschede en dat zou rechtstreekse plaatsing voor de Champions League betekenen.

Vermeulen, die Ajax op de vierde plek heeft in zijn voorspelling, werd zondagavond bij Studio Voetbal geconfronteerd met die voorspelling. De commentator had na één competitiewedstrijd al spijt van zijn voorspelling, want FC Twente verloor met 0-1 bij PEC Zwolle.

"Ik zou na de eerste ronde één club willen wisselen, want dan zou ik FC Twente zeventiende zetten. Die speelden dramatisch dit weekend", reageerde Vermeulen. Ibrahim Afellay steekt de draak aan met Vermeulen. "Toen je dit invulde, had je toen een fles Jack Daniels op?", vraagt de oud-international zich af.

Voorspelling Arno Vermeulen

1. PSV

2. FC Twente

3. Feyenoord

4. Ajax

5. AZ

Voorspelling Pierre van Hooijdonk

1. Feyenoord

2. PSV

3. Ajax

4. AZ

5. FC Utrecht

Voorspelling Ibrahim Afellay

1. PSV

2. Feyenoord

3. Ajax

4. FC Utrecht

5. AZ

Voorspelling Rafael van der Vaart

1. PSV

2. Feyenoord

3. Ajax

4. AZ

5. NEC