Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vermeulen zet Ajax op 4e plek: "Had je een fles Jack Daniels op?"

Niek
Arno Vermeulen
Arno Vermeulen Foto: © BSR Agency

Arno Vermeulen had voor het seizoen hoge verwachtingen van FC Twente. De NOS-commentator zette de club uit Enschede en dat zou rechtstreekse plaatsing voor de Champions League betekenen. 

Vermeulen, die Ajax op de vierde plek heeft in zijn voorspelling, werd zondagavond bij Studio Voetbal geconfronteerd met die voorspelling. De commentator had na één competitiewedstrijd al spijt van zijn voorspelling, want FC Twente verloor met 0-1 bij PEC Zwolle.

"Ik zou na de eerste ronde één club willen wisselen, want dan zou ik FC Twente zeventiende zetten. Die speelden dramatisch dit weekend", reageerde Vermeulen. Ibrahim Afellay steekt de draak aan met Vermeulen. "Toen je dit invulde, had je toen een fles Jack Daniels op?", vraagt de oud-international zich af. 

Voorspelling Arno Vermeulen
1. PSV
2. FC Twente
3. Feyenoord
4. Ajax
5. AZ

Voorspelling Pierre van Hooijdonk
1. Feyenoord
2. PSV
3. Ajax
4. AZ
5. FC Utrecht

Voorspelling Ibrahim Afellay
1. PSV
2. Feyenoord
3. Ajax
4. FC Utrecht
5. AZ

Voorspelling Rafael van der Vaart
1. PSV
2. Feyenoord
3. Ajax
4. AZ
5. NEC

Gerelateerd:
Mike Verweij

Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"

0
John van den Brom emotioneel na Vitesse - FC Den Bosch

Van den Brom: "Hij gaat meer dan 20 doelpunten maken voor Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd