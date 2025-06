Vermeulen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Een ander verhaal"

Arno Vermeulen weet niet of Ajax er goed aan doet om Dusan Tadic en Daley Blind terug te halen. Naar verluidt zijn beide spelers in beeld voor een terugkeer naar Amsterdam.

Vermeulen is sceptisch, maar begrijpt wel dat Ajax denkt aan een terugkeer van het duo. "Je hebt weinig geld en wil een beetje zekerheid hebben. Maar het is geen luxe, anders was je misschien verder gaan bouwen aan een team dat weer eens een halve finale kan bereiken van een Europees toernooi", stelt de verslaggever in Voetbalpraat. "Maar ze weten dondersgoed dat dat financieel niet kan. Dan kom je ook tot dit soort keuzes."

Met name een eventuele terugkeer van Blind, die tweeënhalf jaar geleden vertrok bij Ajax, zorgt voor vraagtekens bij Vermeulen. "Ik vind Tadic nog een ander verhaal dan Blind. Hoelang is Daley weg? Twee jaar? Toen was het toch ook niet zo dat het hele stadion in Amsterdam vol enthousiasme was over hem?", besluit hij.