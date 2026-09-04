Vermoedelijke Ajax-opstelling: Míchel moet nieuwe aanwinsten overwegen
Ajax maakt zich op voor de eerste topper van het Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers ontvangen zaterdag PSV in de Johan Cruijff ArenA en hopen tegelijkertijd de eerste thuiszege van het seizoen te boeken. Trainer Míchel Sánchez beschikt na de nodige veranderingen binnen zijn selectie over veel mogelijkheden en moet vooral voorin enkele lastige keuzes maken.
Marc ter Stegen staat zoals verwacht onder de lat. Voor hem lijkt Míchel te kiezen voor Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas en Caio Henrique. Nieuwkomer Thilo Kehrer begint vermoedelijk op de bank, terwijl Rosa op rechts de voorkeur lijkt te krijgen boven Anton Gaaei. Op de andere flank heeft Henrique de beste papieren ten opzichte van Joffre Torents en Owen Wijndal.
Op het middenveld zijn Davy Klaassen en Julian Brandt belangrijke pionnen voor Míchel. Daar komt tegen PSV Sofyan Amrabat bij. De trainer bevestigde tijdens zijn persconferentie al dat de zomeraanwinst aan de aftrap zal verschijnen. Daardoor lijkt Jorthy Mokio genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.
Voorin zijn de meeste vraagtekens te vinden. Tolu Arokodare lijkt de voorkeur te krijgen boven Kasper Dolberg en Marcos Leonardo in de spits. Steven Berghuis wordt op rechts verwacht, ondanks de komst van Viktor Tsygankov. Op links is Simon Adingra nog herstellende van een blessure, waardoor Abdellah Ouazane vermoedelijk de kans krijgt boven Oscar Gloukh.
Vermoedelijke opstelling van Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Ouazane, Tolu, Berghuis.
Zet in op Ajax tegen PSV!
Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Kieft legt druk voor Topper bij Ajax: "Ajax moet kampioen worden"
Peter Bosz bewierookt Ajacied: "Die twee kwaliteiten heeft hij"
Vermoedelijke Ajax-opstelling: Míchel moet nieuwe aanwinsten overwegen
Wint Ajax in eigen huis van PSV? BetMGM pakt uit met fraaie odds
Van Gelder vreest voor Ajax zaterdag: "Denk dat PSV verder is"
Ajax-aanwinst eerlijk over eigen spel: "Maak zelf ook veel fouten"
Jordi Cruijff over gat met PSV: "Denk dat dat redelijk gedicht is"
Regeer opgelucht na Ajax-exit: "Ik was totaal niet gelukkig"
Míchel Sánchez verklapt basisplaats voor nieuweling: "Klaar voor"
Marco van Basten: "Toen ik trainer werd, kreeg ik bonje met hem"
Verbazing in Turkije over Amrabat-deal: "Officieel kan dat niet"
Aanwinst Kehrer krijgt complimenten bij Ajax: "Een extra wapen"
Bouwman ongeslagen bij Ajax: "Als hij mij blijft opstellen..."
Arnold Bruggink waarschuwt Ajax: "Dat vind ik echt vreselijk"
Cziommer lyrisch over Ajax-deal: "Heel speciaal voor deze club"
Míchel lyrisch over Ajax-aanwinst: "Speler van wereldklasse"
Cruijff legt Ajax-project uit: "Maandag landen, dinsdag staan"
Vink kritisch op oude Ajax-koers: "Dat soort gekke dingen..."
Driessen over Jong Ajax: "Als hij tenminste niet hoeft te wijken"
Hans Kraay Jr. lyrisch over Ajacied: "Alles is mooi aan hem"
Boulahrouz over topper met PSV: "Daar kan Ajax schade aanrichten"
Jordi Cruijff: "Dat was mijn favoriete moment tot nu toe bij Ajax"
Cruijff over vertrek Ajacied: "Ik kan niet zeggen: 'je mag niet'"
PSV voegt door Ajax opgeleid jeugdinternational toe aan selectie
'Streuer wijst naar Ajacieden': "Is anders niet te betalen"
Transfervrije Mitchell Dijks niet topfit: "Ik was 104 kilo"
Gullit bekritiseert Tolu Arokodare: "Hoe is dat nou mogelijk?!"
"Door zijn komst is Berghuis bij Ajax weer helemaal opgeleefd"
El Ahmadi roemt Ajax-speler: "Dat is echt wel een goede aanwinst"
"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"