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Vermoedelijke Ajax-opstelling: Míchel moet nieuwe aanwinsten overwegen

Thomas
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © Pro Shots

Ajax maakt zich op voor de eerste topper van het Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers ontvangen zaterdag PSV in de Johan Cruijff ArenA en hopen tegelijkertijd de eerste thuiszege van het seizoen te boeken. Trainer Míchel Sánchez beschikt na de nodige veranderingen binnen zijn selectie over veel mogelijkheden en moet vooral voorin enkele lastige keuzes maken.

Marc ter Stegen staat zoals verwacht onder de lat. Voor hem lijkt Míchel te kiezen voor Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas en Caio Henrique. Nieuwkomer Thilo Kehrer begint vermoedelijk op de bank, terwijl Rosa op rechts de voorkeur lijkt te krijgen boven Anton Gaaei. Op de andere flank heeft Henrique de beste papieren ten opzichte van Joffre Torents en Owen Wijndal.

Op het middenveld zijn Davy Klaassen en Julian Brandt belangrijke pionnen voor Míchel. Daar komt tegen PSV Sofyan Amrabat bij. De trainer bevestigde tijdens zijn persconferentie al dat de zomeraanwinst aan de aftrap zal verschijnen. Daardoor lijkt Jorthy Mokio genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.

Voorin zijn de meeste vraagtekens te vinden. Tolu Arokodare lijkt de voorkeur te krijgen boven Kasper Dolberg en Marcos Leonardo in de spits. Steven Berghuis wordt op rechts verwacht, ondanks de komst van Viktor Tsygankov. Op links is Simon Adingra nog herstellende van een blessure, waardoor Abdellah Ouazane vermoedelijk de kans krijgt boven Oscar Gloukh.

Vermoedelijke opstelling van Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Ouazane, Tolu, Berghuis.

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