Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Aankopen weer geen basisplaatsen?

Thomas
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt zondag met een ongewijzigde opstelling af te trappen tegen PSV. Trainer John Heitinga ziet het belang van stabiliteit in zijn elftal en kiest er waarschijnlijk voor om vast te houden aan het elftal dat woensdagavond nog met 0-2 onderuitging tegen Internazionale. De enige twijfelgevallen bevinden zich rondom Steven Berghuis, maar zijn inzetbaarheid blijft onzeker.

De blessure van Berghuis blijft echter een zorgpunt. De aanvallende middenvelder die het duel met Inter aan zich voorbij moest laten gaan ondergaat in aanloop naar de wedstrijd nog een laatste test, maar in de vermoedelijke opstelling wordt ervan uitgegaan dat hij niet start.

Oliver Edvardsen, die ook tegen Inter de vervanger was van Berghuis, krijgt daarmee waarschijnlijk opnieuw de voorkeur boven Raúl Moro. De Noor viel op door zijn werklust, iets dat Heitinga lijkt te waarderen in zijn aanval. De rest van de opstelling blijft naar verwachting ongewijzigd, wat betekent dat onder anderen Oscar Gloukh, Josip Sutalo, Kasper Dolberg en Raúl Moro opnieuw op de bank beginnen. Youri Regeer blijft op zijn beurt de voorkeur houden als controlerende middenvelder op de positie van nummer zes.

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Edvardsen, Weghorst, Godts.

