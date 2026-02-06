Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Vermoedelijke opstelling Ajax: Bounida start in de basis tegen AZ

Niek
Rayane Bounida bij een uitwedstrijd van Ajax
Rayane Bounida bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij AZ, de nummer zes van de Eredivisie. VoetbalPrimeur verwacht dat de voorhoede in Alkmaar gevormd zal worden door Rayane Bounida, Kasper Dolberg en Mika Godts. 

Zij hadden ook tegen Excelsior een basisplaats, terwijl Oscar Gloukh, Kian Fitz-Jim, Owen Wijndal en Lucas Rosa het duel in Rotterdam aan zich voorbij moesten laten gaan vanwege buikgriep. Het kwartet is inmiddels hersteld, maar trainer Fred Grim hield nog wel een flinke slag om de arm tijdens de persconferentie. 

"Twee spelers hebben echt een jasje uitgedaan. Ze hebben deze dagen nodig om weer op het goede gewicht te komen", sprak de ervaren oefenmeester. De kans is daardoor ook groot dat Jorthy Mokio 'gewoon' weer als linksback zal beginnen, doordat Oleksandr Zinchencko nog niet fit genoeg is om te starten. 

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Mokio; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.

