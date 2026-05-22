Vermoedelijke opstelling Ajax: Centrale verdedigers blijven vraagteken
Ajax staat zondagmiddag tegenover FC Utrecht in de strijd om een ticket voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers rekenden donderdag af met FC Groningen, terwijl de Domstedelingen in eigen huis te sterk waren voor sc Heerenveen. In aanloop naar het duel lijkt trainer Óscar García weinig wijzigingen door te voeren in zijn elftal.
Maarten Paes staat opnieuw onder de lat bij Ajax. Voor hem vormen Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas en Lucas Rosa vermoedelijk de defensie. Bouwman lijkt opnieuw te mogen starten omdat Josip Sutalo en Ko Itakura niet fit genoeg zijn.
Volgens Jan Joost van Gangelen speelt bij Sutalo mogelijk nog iets anders mee. De verslaggever stelt dat het binnen Ajax een publiek geheim is dat de verdediger met het oog op het WK weinig voelt voor de play-offs.
Ook op het middenveld houdt García vermoedelijk vast aan dezelfde namen. Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Sean Steur lijken opnieuw het vertrouwen te krijgen. Voorin wordt wel een wijziging verwacht. Kasper Dolberg lijkt de voorkeur te krijgen boven Wout Weghorst, die tegen FC Groningen meerdere grote kansen onbenut liet. Steven Berghuis en Mika Godts completeren waarschijnlijk de rest van de aanval.
García kijkt ondertussen verder dan alleen het duel van zondag. De Spaanse trainer ziet perspectief voor Ajax in Europa. Hij omschreef de ontmoeting met FC Groningen als 'de eerste wedstrijd richting mogelijk een Europese titel.'
