2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Vermoedelijke opstelling Ajax: Debutanten beginnen vanaf de bank?

Thomas
bron: VoetbalPrimeur
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij AZ, de nummer zes van de Eredivisie. VoetbalPrimeur verwacht dat de voorhoede in Alkmaar gevormd zal worden door Rayane Bounida, Kasper Dolberg en Mika Godts. 

Zij hadden ook tegen Excelsior een basisplaats, terwijl Oscar Gloukh, Kian Fitz-Jim, Owen Wijndal en Lucas Rosa het duel in Rotterdam aan zich voorbij moesten laten gaan vanwege buikgriep. Het kwartet is inmiddels hersteld, maar trainer Fred Grim hield nog wel een flinke slag om de arm tijdens de persconferentie. 

"Twee spelers hebben echt een jasje uitgedaan. Ze hebben deze dagen nodig om weer op het goede gewicht te komen", sprak de ervaren oefenmeester. De kans is daardoor ook groot dat Jorthy Mokio 'gewoon' weer als linksback zal beginnen, doordat Oleksandr Zinchencko nog niet fit genoeg is om te starten. 

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Mokio; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.

