Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli baalt van afwezigheid

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij PSV. De Amsterdammers kunnen hun voorsprong vergroten naar 9 punten op de koppositie van de Eredivisie. De aftrap zal plaatsvinden in het Philips Stadion om 14:30 uur en is live te zien op ESPN 2.

De ploeg van Francesco Farioli moet een paar spelers missen. "Weghorst, Youri Regeer en Remko Pasveer zullen er niet bij zijn", bevestigde Farioli vrijdag op de persconferentie. "Verder ziet de situatie van Christian Rasmussen er goed uit", bevestigt de Italiaan. De aanvaller raakte vorige maand geblesseerd aan zijn hamstring en lijkt zondag zijn rentree te kunnen maken. Daarin wordt ook Owen Wijndal verwacht.

De afwezigheid van Weghorst is een grote tegenvaller voor de trainer. "Het is teleurstellend dat het niet is gelukt om hem erbij te hebben zondag", baalt Farioli. Anton Gaaei is afwezig vanwege zijn rode kaart in de afgelopen wedstrijd tegen AZ. Hij wordt bijna zeker vervangen door Lucas Rosa, maar Farioli wilde dat niet bevestigen. "Maar hij is natuurlijk wel een optie", zegt hij.

Matheus is een vaste kracht geworden tussen de palen vanwege de afwezigheid van Remko Pasveer. Rosa, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato vormen de defensie van Ajax. Farioli kiest voor Jordan Henderson als controleur op het middenveld, met Kenneth Taylor op zijn vaste plek. Rechts moet de trainer nog een keuze maken tussen Davy Klaassen en Kian Fitz-Jim. Farioli zal vermoedelijk kiezen voor de ervaren Klaassen. Het offensief van Ajax wordt gevormd door Traoré, Brobbey en Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.