Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli mist sterkhouder achterin

Farioli zal vanwege de absentie van Hato moeten gaan schuiven achterin. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Youri Baas doorschuift naar de linksbackpositie en dat Daniele Rugani samen het centrum zal vormen met Josip Sutalo.

Verder wordt verwacht dat Farioli vast zal houden aan dezelfde namen als in de Klassieker. Mika Godts heeft de afsluitende training van Ajax meegedaan, maar het is nog onzeker of hij fit genoeg is om bij de wedstrijdselectie te zitten. In de spits zal Brian Brobbey opnieuw de voorkeur krijgen boven Wout Weghorst.

Aanwinsten Lucas Rosa en Oliver Edvardsen kunnen aanstaande zondag hun debuut maken in het Ajax-shirt. Om 14:30 wordt afgetrapt in Sittard.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Berghuis.