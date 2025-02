Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Farioli rouleert er flink op los'

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Francesco Farioli weer flink gaat rouleren in zijn basisopstelling voor het competitieduel met Go Ahead Eagles. De krant verwacht dat de Italiaan zijn opstelling op zes plekken gaat wijzigen ten opzichte van de return tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League.

Remko Pasveer verdedigt het doel bij Ajax, terwijl de defensie op twee plekken wordt gewijzigd. Anton Gaaei keert terug in de basiself en dit gaat ten koste van Lucas Rosa. Verder verwacht de krant dat Ahmetcan Kaplan centraal achterin Daniele Rugani gaat vervangen. Hoewel Youri Baas weer beschikbaar is, wordt hij nog niet in de basis verwacht. Daarnaast staan Josip Sutalo en Jorrel Hato in de basis.

Op het middenveld keert Taylor in de basis. Hij wordt bijgestaan door Steven Berghuis en Davy Klaassen, die tegen de Belgen nog rood kreeg. In de aanval zullen Bertrand Traore, Mika Godts en Brian Brobbey hun opwachting maken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Berghuis, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.