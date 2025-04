Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Farioli voert 2 wijzigingen door'

Matheus zal normaliter het doel verdedigen tegen NAC. Doordat Youri Baas geblesseerd is, moet Francesco Farioli voor iemand anders kiezen. Daniele Rugani is zijn logische vervanger. De Italiaan viel in Eindhoven al in voor Baas.

Farioli kan er ook nog voor kiezen om Jorrel Hato van de linksbackpositie naar het centrum te halen. Dan zou Owen Wijndal op de flank uit de voeten kunnen. Anton Gaaei keert terug van een schorsing en vervangt Lucas Rosa - Josip Sutalo en Hato. Op het middenveld lijken Davy Klaassen, Jordan Henderson en Kenneth Taylor te beginnen.

Brobbey kan niet meedoen vanwege een schorsing. Weghorst keert terug in de selectie, maar kan niet in de basis beginnen. Bertrand Traoré is de voornaamste kandidaat om Brobbey te vervangen. Steven Berghuis en Mika Godts bezetten de vleugels.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Rugani, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Traoré, Godts.