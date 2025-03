'Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijzigt meerdere plekken'

Francesco Farioli lijkt zijn elftal op meerdere plekken te wijzigen na de overwinning bij PEC Zwolle afgelopen weekend. Achterin is er weer plek voor Lucas Rosa en Ahmetcan Kaplan. Op het middenveld keert Davy Klaassen, die zondag ontbrak omdat hij vader werd, terug. Kenneth Taylor begint vermoedelijk op de bank om rust te krijgen. Don-Angelo Konadu vervangt de licht geblesseerde Brian Brobbey, die wel aanwezig is in Frankfurt. Oliver Edvardsen lost Mika Godts af.

Ajax en Eintracht Frankfurt trappen vanavond om 18.45 uur af. De eerste wedstrijd in Amsterdam eindigde in 1-2.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus, Rosa, Rugani, Kaplan, Hato, Fitz-Jim, Klaassen, Mokio, Berghuis, Konadu, Edvardsen