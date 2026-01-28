Meldingen
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Vermoedelijke opstelling Ajax: Fred Grim voert wijzigingen door

Amber
Fred Grim
Fred Grim

Ajax staat woensdagavond voor een cruciale Europese missie. Alleen een overwinning op Olympiakos houdt de kansen op de knock-outfase van de Champions League levend, al blijft de ploeg afhankelijk van de resultaten op andere velden. Trainer Fred Grim lijkt trouw te blijven aan zijn vaste kern, maar wordt door blessureleed wel tot enkele aanpassingen gedwongen.

Onder de lat krijgt Vitezslav Jaros opnieuw de voorkeur. In de verdediging lijkt Grim niet te willen schuiven. Aaron Bouwman heeft zich de afgelopen weken in het elftal gespeeld en vormt bij de afwezigheid van Ko Itakura opnieuw het hart van de verdediging samen met Youri Baas. Op de flanken lijken Anton Gaaei en Lucas Rosa te starten, waarbij Rosa de voorkeur krijgt boven Owen Wijndal.

Ook op het middenveld is continuïteit het uitgangspunt. Door het ontbreken van Itakura moet Grim hier sowieso wijzigen ten opzichte van het duel met Villarreal, maar het trio dat afgelopen weekend tegen FC Volendam (2-0) speelde, Davy Klaassen, Youri Regeer en Sean Steur, ligt opnieuw voor de hand.

Voorin wacht Grim een interessante keuze. Rayane Bounida was tegen Volendam één van de uitblinkers met twee assists, maar in de Champions League lijkt ervaring zwaarder te wegen. Oscar Gloukh, eerder trefzeker tegen Villarreal, lijkt de favoriet voor een basisplaats naast Kasper Dolberg en Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros, Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa, Klaassen, Regeer, Steur, Godts, Dolberg, Gloukh

