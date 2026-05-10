Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

Ajax staat zondagmiddag voor een cruciale thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Met nog twee speelronden te gaan in de Eredivisie is een plek in de top drie het enige realistische doel voor de Amsterdammers. Trainer Óscar García lijkt daarbij direct weer te kunnen beschikken over Wout Weghorst, die terugkeert in de vermoedelijke basisopstelling.

Na het 2-2 gelijkspel tegen PSV is de marge in de strijd om het laatste voorrondeticket voor de Champions League minimaal. Ajax kijkt nog altijd tegen een achterstand aan op NEC Nijmegen, terwijl ook FC Twente op basis van doelsaldo dichtbij staat. Hoewel Kasper Dolberg in Eindhoven een degelijke indruk achterliet, lijkt García toch opnieuw te kiezen voor de fysiek sterke Weghorst als aanspeelpunt in de punt van de aanval.

Daardoor kan Oscar Gloukh weer op zijn favoriete positie achter de spits spelen. Kasper Dolberg lijkt ondanks zijn goede optreden genoegen te moeten nemen met een plaats op de reservebank. Op de flanken wordt opnieuw veel verwacht van Mika Godts en Steven Berghuis, terwijl op het middenveld Youri Regeer en Jorthy Mokio vermoedelijk het vertrouwen krijgen naast Gloukh.