Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

Thomas
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal Foto: © Pro Shots

Ajax staat zondagmiddag voor een cruciale thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Met nog twee speelronden te gaan in de Eredivisie is een plek in de top drie het enige realistische doel voor de Amsterdammers. Trainer Óscar García lijkt daarbij direct weer te kunnen beschikken over Wout Weghorst, die terugkeert in de vermoedelijke basisopstelling.

Na het 2-2 gelijkspel tegen PSV is de marge in de strijd om het laatste voorrondeticket voor de Champions League minimaal. Ajax kijkt nog altijd tegen een achterstand aan op NEC Nijmegen, terwijl ook FC Twente op basis van doelsaldo dichtbij staat. Hoewel Kasper Dolberg in Eindhoven een degelijke indruk achterliet, lijkt García toch opnieuw te kiezen voor de fysiek sterke Weghorst als aanspeelpunt in de punt van de aanval.

Daardoor kan Oscar Gloukh weer op zijn favoriete positie achter de spits spelen. Kasper Dolberg lijkt ondanks zijn goede optreden genoegen te moeten nemen met een plaats op de reservebank. Op de flanken wordt opnieuw veel verwacht van Mika Godts en Steven Berghuis, terwijl op het middenveld Youri Regeer en Jorthy Mokio vermoedelijk het vertrouwen krijgen naast Gloukh.

Achterin lijken weinig wijzigingen op komst. Anton Gaaei blijft naar verwachting de rechtsback, met Josip Sutalo en Youri Baas centraal in de defensie. Lucas Rosa completeert de achterhoede aan de linkerkant, terwijl Maarten Paes opnieuw onder de lat staat.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Julian Rijkhoff

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

0
Noa Lang in het shirt van Galatasaray

Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Maarten Stekelenburg

Stekelenburg over kwalijk moment bij Ajax: "Ze namen niet op..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"

'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"

Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"

Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"

Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws