2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Vermoedelijke opstelling Ajax: García voert meerdere wijzingen door

Óscar García
Óscar García

Ajax staat zaterdagavond voor een cruciale uitwedstrijd tegen NAC Breda en lijkt daarbij vast te houden aan een herkenbare opbouw per linie. Trainer Óscar García kan echter niet over een volledig fitte selectie beschikken en moet enkele belangrijke namen missen.

Onder de lat blijft Maarten Paes de eerste keuze. In de verdediging ontbreekt Takehiro Tomiyasu vanwege een schorsing, waardoor Anton Gaaei en Lucas Rosa de flanken bezetten, met Josip Šutalo en Youri Baas centraal.

Op het middenveld ontbreken Davy Klaassen en Kian Fitz-Jim, waardoor Ajax inzet op controle met Ko Itakura als verdedigende kracht. Voor hem opereren Jorthy Mokio en Oscar Gloukh.

Voorin verandert er weinig: Steven Berghuis en Mika Godts zorgen voor de dreiging vanaf de flanken, terwijl Wout Weghorst opnieuw de voorkeur krijgt in de punt van de aanval.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Šutalo, Baas, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

