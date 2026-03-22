Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Vermoedelijke opstelling Ajax: García voert twee wijzigingen door

Thomas
Óscar García op het trainingsveld bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax staat zondag voor een cruciale krachtmeting tegen Feyenoord in De Kuip. Voor Óscar García wordt het zijn eerste echte test, nu de Amsterdammers volop strijden om plek twee en het bijbehorende Champions League-ticket. Met een deels herstelde selectie hoopt Ajax een resultaat te boeken in Rotterdam.

De personele puzzel lijkt iets minder ingewikkeld dan vorige week, al zijn er nog altijd zorgen. Zo ontbreekt Youri Regeer na zijn blessure tegen Sparta Rotterdam. Daardoor lijkt Jorthy Mokio opnieuw een kans te krijgen op het middenveld, waar hij naar verwachting samen speelt met Davy Klaassen en Sean Steur. Kian Fitz-Jim moet vermoedelijk genoegen nemen met een plek op de bank.

Achterin lijkt García vast te houden aan dezelfde namen als vorige week. Maarten Paes staat onder de lat, met Josip Sutalo en Youri Baas centraal. Takehiro Tomiyasu maakte een sterke indruk en lijkt opnieuw te starten, terwijl Ko Itakura nog ontbreekt door rugklachten. In de aanval heeft de trainer meer te kiezen. Wout Weghorst keert terug van een schorsing, maar het lijkt erop dat Kasper Dolberg de voorkeur krijgt in de spits. Op de flanken blijven Steven Berghuis en Mika Godts waarschijnlijk staan.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Tomiyasu, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Klaassen, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.

Gerelateerd:
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties