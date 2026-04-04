Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Vermoedelijke opstelling Ajax: Garcia wijzigt meerdere plekken'

Max
bron: Ajax
Oscar Garcia
Oscar Garcia Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het vanavond op tegen FC Twente. Trainer Oscar Garcia kiest vermoedelijk voor de volgende opstelling. 

Garcia kan niet beschikken over Takehiro Tomiyasu, die geblesseerd raakte in de Klassieker. De Japanner wordt vervangen door Owen Wijndal. Op het middenveld is er mogelijk weer plek voor Oscar Gloukh nu Davy Klaassen een twijfelgeval is. Voorin is er weer plek voor Kasper Dolberg.

Ajax en FC Twente trappen zaterdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. 

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Gloukh, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws