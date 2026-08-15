Vermoedelijke opstelling Ajax: geen Godts, basisplek voor Brandt?
Ajax hervat zondagmiddag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Na het 2-2 gelijkspel tegen Shelbourne FC in de Conference League lijkt trainer Míchel Sánchez zijn sterkste elftal weer op te stellen.
Mika Godts ontbreekt, omdat de Belg op weg is naar Paris Saint-Germain. Daardoor lijkt Abdellah Ouazane opnieuw de voorkeur te krijgen op de linkerflank. Verder zijn er nog enkele knopen door te hakken. Achterin strijden Daley Blind en Youri Baas om een plek centraal, terwijl Caio Henrique en Owen Wijndal in aanmerking komen voor de linksbackpositie.
Op het middenveld lijken Jorthy Mokio en Youri Regeer te concurreren om de controlerende rol. Julian Brandt maakt bovendien een goede kans op een basisplaats na zijn sterke seizoensstart. Voorin lijkt Kasper Dolberg opnieuw de spits, aangezien Marcos Leonardo en Tolu Arokodare nog niet klaar lijken voor een basisplaats.
Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen, Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique, Mokio, Klaassen, Brandt, Berghuis, Dolberg, Ouazane.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Daar kunnen wij wel wat mee"
BREAKING | 'Ajax legt miljoenenbod neer bij NEC voor sterkhouder'
Vermoedelijke opstelling Ajax: geen Godts, basisplek voor Brandt?
Nick Viergever vergelijkt: "PSV en Ajax hebben daar ook oog voor"
Driessen over Ajax-target: "Die jongen wil koste wat het kost terug"
'Ajax maakt ruimte voor Jofre Torrents en wil viertal nog lozen'
Ajax ontvangt SC Heerenveen: BetMGM biedt hoge odds voor Ajax
'Ajax neemt afscheid van Konadu en bespaart 700.000 euro salaris'
Geertruida gelinkt aan transfer naar Ajax: "Voorkeur voor PSV"
'Ajax laat Kaplan voor dit lage bedrag alsnog naar NEC vertrekken'
Wouter Goes doet boekje open over Wout Weghorst: "Hij heeft..."
Tolu over Míchel: "Wanneer hij praat, moeten we soms lachen"
Rik Elfrink duidelijk over Ajax-doelwit: "Minder serieus dan PSV"
Van Gaal heeft geen vertrouwen in Ajax: "Dat gaat niet gebeuren"
Romano onthult: "Staan drie namen op de lijst van Jordi Cruijff"
Ter Stegen kwam Cruijff tegen bij koffietent: "Raakten aan de praat"
Regeer zoekt geen slappe excuses: "We werden vooraf gewaarschuwd"
KNVB denkt aan aanpassing Eredivisie: "Ja, dat is een optie"
Leo Oldenburger wijst naar oud-Ajacieden: "Heel slecht gedaan"
Viergever eerlijk: "Zij probeerden me al een paar jaar te halen"
El Ahmadi kraakt Ajacied: "In bescherming genomen, maar nu..."
Driessen tipt Ajax over Eredivisie-speler: "Ik zou het wel weten"
ArenA-uitbreiding een optie? "Wordt niet enthousiast op gereageerd"
SC Heerenveen mist uitblinker tegen Ajax: "Dat is een aderlating"
Mika Godts niet klaar voor stap naar PSG? "Dat moet eruit"
Lang niet haalbaar voor Ajax? "Dat bedrag is niet op te hoesten"
Zaakwaarnemer Godts bevestigt: "De clubs zijn er bijna uit"
Godts-geldsom niet alleen voor Ajax: "Flink bedrag gaat naar hem"
'Ajax slaat direct toe op transfermarkt na Mika Godts-transfer'
Ter Stegen won Ajax-info bij Barca-ster: "Hij was enthousiast"