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Vermoedelijke opstelling Ajax: geen Godts, basisplek voor Brandt?

Joram
Julian Brandt en Mika Godts
Julian Brandt en Mika Godts Foto: © Pro Shots

Ajax hervat zondagmiddag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Na het 2-2 gelijkspel tegen Shelbourne FC in de Conference League lijkt trainer Míchel Sánchez zijn sterkste elftal weer op te stellen.

Mika Godts ontbreekt, omdat de Belg op weg is naar Paris Saint-Germain. Daardoor lijkt Abdellah Ouazane opnieuw de voorkeur te krijgen op de linkerflank. Verder zijn er nog enkele knopen door te hakken. Achterin strijden Daley Blind en Youri Baas om een plek centraal, terwijl Caio Henrique en Owen Wijndal in aanmerking komen voor de linksbackpositie.

Op het middenveld lijken Jorthy Mokio en Youri Regeer te concurreren om de controlerende rol. Julian Brandt maakt bovendien een goede kans op een basisplaats na zijn sterke seizoensstart. Voorin lijkt Kasper Dolberg opnieuw de spits, aangezien Marcos Leonardo en Tolu Arokodare nog niet klaar lijken voor een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen, Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique, Mokio, Klaassen, Brandt, Berghuis, Dolberg, Ouazane.

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