Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim heeft dilemma bij De Klassieker

Ajax hervat zondagmiddag de competitie met De Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. Onder leiding van interim-trainer Fred Grim boekte de ploeg drie zeges op rij, waaronder een knappe 2-4 overwinning op FK Qarabag in de Champions League. De Amsterdammers lijken eindelijk de juiste vorm te pakken te hebben en willen die lijn doortrekken tegen de grote rivaal uit Rotterdam.

Grim zag zijn elftal zich herstellen van eerdere nederlagen tegen FC Utrecht, Excelsior en Benfica. Sindsdien werd gewonnen van FC Groningen en Fortuna Sittard, waardoor Ajax weer meedoet in de strijd om plek drie in de Eredivisie. Toch is de personele bezetting nog niet ideaal. Wout Weghorst is voorlopig uitgeschakeld, waardoor Kasper Dolberg opnieuw in de spits zal starten. De Deen hield het tegen Qarabag een uur vol en lijkt fit genoeg om ook tegen Feyenoord te beginnen.

In de aanval keert Mika Godts terug op links, na rust te hebben gekregen in het Europese duel. Dat gaat ten koste van Raúl Moro. Op rechts krijgt Oscar Gloukh vermoedelijk opnieuw de voorkeur boven Rayane Bounida. Gloukh was tegen Qarabag belangrijk met twee doelpunten en lijkt zijn basisplaats voorlopig veilig te hebben gesteld.

De vermoedelijke opstelling: Jaros; Regeer, Bouwman, Itakura, Wijndal; Klaassen, Taylor, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.