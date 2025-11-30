Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim kiest voor meer creativiteit

Thomas
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax hoopt zondagavond in eigen huis de neerwaartse spiraal te doorbreken tegen FC Groningen. De ploeg van interim-trainer Fred Grim verloor midweeks met 0-2 van Benfica en kreeg daarmee opnieuw een tik te verwerken. In de Eredivisie staan beide teams momenteel op gelijke hoogte, waardoor de druk groot is in de Johan Cruijff Arena.

Grim lijkt te kiezen voor stabiliteit in zijn formatie. Vitezslav Jaros heeft voorlopig de voorkeur onder de lat, terwijl Sutalo en Baas het centrale duo vormen. Ko Itakura fungeert als verdedigende middenvelder, een rol die hij ook tegen Benfica bekleedde. Hierdoor schuift Youri Regeer door naar de rechtsbackpositie, met Owen Wijndal aan de linkerkant.

Op het middenveld blijft Kenneth Taylor een zekerheidje. Mogelijk krijgt Oscar Gloukh een kans in plaats van Davy Klaassen, die afgelopen week te weinig creativiteit bracht. Voorin lijkt Rayane Bounida opnieuw zijn opwachting te maken, geflankeerd door Wout Weghorst en Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal; Itakura, Taylor, Gloukh; Bounida, Weghorst, Godts.

