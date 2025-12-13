Vermoedelijke opstelling Ajax: "Grim laat hem vermoedelijk staan"

Ajax gaat vol goede moed de Klassieker in tegen Feyenoord, nadat de ploeg de laatste drie wedstrijden winnend afsloot. Toch zal het resultaat zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA grotendeels bepalen hoe de stemming onder spelers en fans de komende tijd zal zijn. Trainer Fred Grim moet het doen zonder een aantal belangrijke krachten. De aftrap is om 14.30 uur en de wedstrijd is live te zien op ESPN. Lees hier de vermoedelijke opstelling van Feyenoord.

Youri Baas ontbreekt wegens een schorsing, nadat hij vorige week tegen Fortuna Sittard twee keer geel pakte. Ook Josip Sutalo, zijn vaste partner centraal achterin, is nog altijd geblesseerd. Steven Berghuis en Wout Weghorst zijn eveneens uit de roulatie, terwijl er twijfel bestaat over de inzetbaarheid van Kenneth Taylor.

Voetbalzone meldt: "Een logische zet zou zijn om Ko Itakura van de 6-positie af te halen en op de plek van de afwezige Baas te posteren. Grim hamert de afgelopen tijd echter op vastigheid op het middenveld en laat de Japanner dan ook vermoedelijk staan als controleur."

Vitezslav Jaros staat vrijwel zeker onder de lat bij de Amsterdammers. Volgens Voetbalzone is Lucas Rosa verdedigend sterk genoeg om centraal achterin een koppel te vormen met Aaron Bouwman. Youri Regeer en Owen Wijndal bezetten respectievelijk de backposities rechts en links.

Oscar Gloukh was midweeks tegen FK Qarabag met twee goals opnieuw van grote waarde voor Ajax, ondanks dat hij aanvankelijk vanaf de bank zou beginnen. Grim kan ervoor kiezen om hem op de 10-positie te laten starten, samen met Itakura en, indien fit, Taylor. Als Taylor niet inzetbaar is, schuift Regeer door naar het middenveld en neemt Anton Gaaei de rechtsbackpositie in.

Door Gloukh op 10 op te stellen, blijft Rayane Bounida op de rechtervleugel. Mika Godts start vanaf de linkerkant, terwijl Kasper Dolberg, die tegen Qarabag een fraai doelpunt maakte, de spitspositie vervult. Om serieus kans te maken op de tweede plaats in de Eredivisie moet Ajax winnen van Feyenoord. Momenteel bedraagt het gat tussen de aartsrivalen acht punten in het voordeel van de Rotterdammers.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Bouwman, Rosa, Wijndal; Itakura, Gloukh, Taylor; Bounida, Dolberg, Godts.