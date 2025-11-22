Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim verrast met enkele wisseling

Ajax hoopt zaterdagavond tegen Excelsior de draad weer op te pakken na een tegenvallende reeks voor de interlandbreak. Interim-trainer Fred Grim, die onlangs het stokje overnam, lijkt slechts één wijziging door te voeren in zijn formatie. De oefenmeester staat voor zijn tweede duel aan het roer van de Amsterdammers, nadat zijn debuut tegen FC Utrecht in een 2-1 nederlaag eindigde.

Blessures blijven een rol spelen bij de ploeg uit Amsterdam. Steven Berghuis is nog steeds niet inzetbaar, terwijl Lucas Rosa en Owen Wijndal twijfelgevallen zijn. De kans is daarom groot dat Gerald Alders opnieuw het vertrouwen krijgt als linksback. De jonge verdediger maakte indruk bij zijn basisdebuut en lijkt een logische keuze voor Grim. Er verandert dus niks achterin.

Op het middenveld verandert er vermoedelijk niets, met Youri Regeer, Kenneth Taylor en Oscar Gloukh als vertrouwde krachten.

In de aanval lijkt Grim te kiezen voor een frisse impuls. De enige wijziging zit waarschijnlijk op de rechterflank, waar Raúl Moro de voorkeur krijgt boven Oliver Edvardsen. De Spanjaard zou samen met Wout Weghorst en Mika Godts de voorhoede moeten vormen. Weghorst is inmiddels weer volledig fit en klaar om te starten, nadat hij deze week eerder bij Oranje vertrok.

De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is zaterdagavond om 18.45 uur.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaeei, Sutalo, Baas, Alders; Regeer, Taylor, Gloukh; Moro, Weghorst, Godts.