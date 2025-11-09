Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim verrast met vele wijzigingen

Fred Grim begint zijn klus als interim-trainer van Ajax met een aantal ingrepen in de basisopstelling. Na de kansloze nederlaag tegen Galatasaray (0-3) verdwijnen onder anderen Davy Klaassen, Josip Sutalo en Owen Wijndal uit het elftal. Zondagmiddag tegen FC Utrecht krijgt onder meer Gerald Alders een basisplaats.

In de defensie vervangt Itakura zijn collega Sutalo centraal achterin, naast de vaste waarde Youri Baas. De backs worden gevormd door Anton Gaaei op rechts en Gerald Alders op links, waardoor Wijndal op de bank belandt. Of Lucas Rosa beschikbaar is, blijft echter onzeker. Remko Pasveer, net 42 jaar geworden, verdedigt opnieuw het doel.

Op het middenveld schuift Youri Regeer naar binnen. Kenneth Taylor behoudt zijn plek, terwijl Oscar Gloukh vermoedelijk op tien start. Klaassen verdwijnt uit het elftal. Voorin krijgt Raúl Moro een nieuwe kans op de rechterflank. Hij vormt de aanvalslinie met Wout Weghorst en Mika Godts, die ondanks de zware nederlaag tegen Galatasaray hun basisplek behouden.

Met deze wijzigingen hoopt Grim voor het eerst in weken weer voor rust en lijn in het spel van Ajax te zorgen. In de Galgenwaard wacht hem een lastig debuut tegen de altijd strijdlustige Domstedelingen. Het laatste duel in Utrecht eindigde in een 4-0 overwinning voor FC Utrecht, dus Ajax zal scherp moeten zijn.