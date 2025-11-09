AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim verrast met vele wijzigingen

Thomas
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Fred Grim begint zijn klus als interim-trainer van Ajax met een aantal ingrepen in de basisopstelling. Na de kansloze nederlaag tegen Galatasaray (0-3) verdwijnen onder anderen Davy Klaassen, Josip Sutalo en Owen Wijndal uit het elftal. Zondagmiddag tegen FC Utrecht krijgt onder meer Gerald Alders een basisplaats.

In de defensie vervangt Itakura zijn collega Sutalo centraal achterin, naast de vaste waarde Youri Baas. De backs worden gevormd door Anton Gaaei op rechts en Gerald Alders op links, waardoor Wijndal op de bank belandt. Of Lucas Rosa beschikbaar is, blijft echter onzeker. Remko Pasveer, net 42 jaar geworden, verdedigt opnieuw het doel.

Op het middenveld schuift Youri Regeer naar binnen. Kenneth Taylor behoudt zijn plek, terwijl Oscar Gloukh vermoedelijk op tien start. Klaassen verdwijnt uit het elftal. Voorin krijgt Raúl Moro een nieuwe kans op de rechterflank. Hij vormt de aanvalslinie met Wout Weghorst en Mika Godts, die ondanks de zware nederlaag tegen Galatasaray hun basisplek behouden.

Met deze wijzigingen hoopt Grim voor het eerst in weken weer voor rust en lijn in het spel van Ajax te zorgen. In de Galgenwaard wacht hem een lastig debuut tegen de altijd strijdlustige Domstedelingen. Het laatste duel in Utrecht eindigde in een 4-0 overwinning voor FC Utrecht, dus Ajax zal scherp moeten zijn.

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Frank de Boer en Erik ten Hag

Ajax-target ziet trainersrol niet meer zitten: "Al die ellende"

0
Emre Ünüvar

Emre Ünüvar deelt plannen voor de toekomst: "Dat is de droom"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd