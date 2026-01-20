Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim voert 3 (!) wijzigingen door

Ajax neemt het dinsdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Villareal en Fred Grim lijkt drie wijzigingen door te voeren in zijn opstelling, zo valt te lezen op de website van FC Update.

Niels Hassfeld verwacht dat Youri Baas, die fit genoeg is om te spelen, gewoon weer in de basis zal staan bij de club uit Amsterdam. Aaron Bouwman zit daardoor op de bank in Spanje. Ook Owen Wijndal keert terug in het elftal, nadat hij de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles aan zich voorbij moest laten gaan na een rode kaart in de bekerwedstrijd tegen AZ. In de voorhoede lijkt Oscar Gloukh de voorkeur te krijgen boven Rayane Bounida.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Steur, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts.