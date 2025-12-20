Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Grim voert diverse roulaties door'

Youri Baas keert zaterdagavond terug bij Ajax als de Amsterdammers het opnemen tegen NEC, zijn oude club. De 22-jarige linkspoot moest het thuisduel met Feyenoord aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing, maar zal in De Goffert weer aan de aftrap verschijnen. Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax volgens Voetbalprimeur .

Vitezslav Jaros zal het doel verdedigen in Nijmegen, nadat Remko Pasveer tegen Excelsior Maassluis nog onder de lat stond van Fred Grim. De verdediging voor de Tsjech bestaat naar verwachting uit Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Baas en Owen Wijndal. Ko Itakura verhuist naar de bank, terwijl het middenveld waarschijnlijk wordt gevormd door Sean Steur, Youri Regeer en Davy Klaassen.

Door deze opstelling starten ook Jorthy Mokio en Kian Fitz-Jim vanaf de bank. Voorin moeten Oscar Gloukh, Kasper Dolberg en Mika Godts het gevaar en de doelpunten brengen. Rayane Bounida en Don-Angelo Konadu, die tegen Excelsior Maassluis nog in de basis stonden, krijgen opnieuw een rol als wisselspeler.

Ajax gaat in Nijmegen voor de zesde overwinning op rij. Na de nederlaag tegen Benfica (0-2) boekten de Amsterdammers overwinningen op FC Groningen (2-0), Fortuna Sittard (1-3), Qarabag (2-4), Feyenoord (2-0) en Excelsior Maassluis. Met een positief resultaat in De Goffert kan de formatie van Grim de eerste seizoenshelft afsluiten op de derde plaats.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Steur, Regeer, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts.