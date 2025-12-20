Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Grim voert diverse roulaties door'

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Youri Baas keert zaterdagavond terug bij Ajax als de Amsterdammers het opnemen tegen NEC, zijn oude club. De 22-jarige linkspoot moest het thuisduel met Feyenoord aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing, maar zal in De Goffert weer aan de aftrap verschijnen. Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax volgens Voetbalprimeur.

Vitezslav Jaros zal het doel verdedigen in Nijmegen, nadat Remko Pasveer tegen Excelsior Maassluis nog onder de lat stond van Fred Grim. De verdediging voor de Tsjech bestaat naar verwachting uit Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Baas en Owen Wijndal. Ko Itakura verhuist naar de bank, terwijl het middenveld waarschijnlijk wordt gevormd door Sean Steur, Youri Regeer en Davy Klaassen.

Door deze opstelling starten ook Jorthy Mokio en Kian Fitz-Jim vanaf de bank. Voorin moeten Oscar Gloukh, Kasper Dolberg en Mika Godts het gevaar en de doelpunten brengen. Rayane Bounida en Don-Angelo Konadu, die tegen Excelsior Maassluis nog in de basis stonden, krijgen opnieuw een rol als wisselspeler.

Ajax gaat in Nijmegen voor de zesde overwinning op rij. Na de nederlaag tegen Benfica (0-2) boekten de Amsterdammers overwinningen op FC Groningen (2-0), Fortuna Sittard (1-3), Qarabag (2-4), Feyenoord (2-0) en Excelsior Maassluis. Met een positief resultaat in De Goffert kan de formatie van Grim de eerste seizoenshelft afsluiten op de derde plaats.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Steur, Regeer, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts. 

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Rob Jetten

Neefje Rob Jetten bij selectie Ajax: "Hij doet het echt geweldig"

0
Hélène Hendriks

Hélène Hendriks haalt uit naar oud-Ajacied: "Is lachwekkend!"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd