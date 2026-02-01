Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim voert één wijziging door

Thomas
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax reist zondag af naar Rotterdam voor het duel met Excelsior en kan dat doen met bijna een volledig fitte selectie. Trainer Fred Grim hoeft weinig te sleutelen aan zijn elftal. Alleen Steven Berghuis ontbreekt definitief, terwijl Ko Itakura nog een twijfelgeval is.

Vitezslav Jaros verdedigt opnieuw het doel. In de verdediging keert Anton Gaaei terug op rechts, met Aaron Bouwman en Youri Baas centraal. Owen Wijndal begint als linksback. Josip Sutalo, die doordeweeks nog in de basis begon tegen Olympiakos, verhuist naar de bank.

Op het middenveld kiest Grim voor het vertrouwde trio: Youri Regeer, Davy Klaassen en Sean Steur. In de aanval is er opnieuw een rol weggelegd voor Oscar Gloukh, Kasper Dolberg en Mika Godts. Wout Weghorst is na zijn blessure nog niet fit genoeg voor een basisplaats.

Met slechts twee punten verschil tussen Ajax en Feyenoord staat er veel op het spel. Bij winst kan Ajax de druk vol op de Rotterdammers leggen, die later op de middag op bezoek gaan bij PSV.

Vermoedelijke opstelling van Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.

