Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Grim wijst vervanger Taylor aan'

SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Arthur
bron: AjaxFanatics
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax speelt zondagmiddag om 14.30 uur tegen Telstar. Interim-trainer Fred Grim moet het doen zonder Kenneth Taylor, die naar SS Lazio vertrok, de nog niet fitte Takehiro Tomiyasu en de geblesseerde Steven Berghuis en Wout Weghorst. Dit is de vermoedelijke opstelling van de Amsterdammers.

In het doel is Vitezslav Jaros inmiddels onomstreden, dus hij zal naar verwachting onder de lat staan in Velsen-Zuid. In de verdediging heeft Grim meer opties en twijfelt mogelijk tussen Anton Gaaei en Lucas Rosa. Vermoedelijk kiest hij voor Gaaei, die met twee doelpunten en een assist in de laatste vier wedstrijden zijn waarde heeft bewezen. Het centrale duo zal waarschijnlijk bestaan uit Youri Regeer en Ko Itakura, terwijl Owen Wijndal de linksbackpositie invult.

Op het middenveld ontbreekt Taylor, die inmiddels een meerjarig contract bij Lazio heeft getekend. Aanvoerder Davy Klaassen en Youri Regeer stonden de afgelopen wedstrijden al in de middenlinie en dat zal tegen Telstar niet anders zijn. Als vervanger van Taylor schuift Grim Sean Steur naar voren. De pas zeventienjarige middenvelder liet de afgelopen weken al zien wat voor talent hij is en zal nu vermoedelijk zijn plek innemen.

Voorin kiest Grim waarschijnlijk voor Mika Godts op de linkervleugel. De Belgische buitenspeler heeft een vaste basisplaats en zal tegen Telstar opnieuw starten. Op de andere flank lijkt Oscar Gloukh de voorkeur te krijgen boven Rayane Bounida, terwijl Kasper Dolberg de punt van de aanval bezet vanwege de afwezigheid van de geblesseerde Weghorst.

De vermoedelijke opstelling van Ajax tegen Telstar: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Steur, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts.

