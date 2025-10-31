Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga komt met twee wijzigingen

Ajax en SC Heerenveen nemen het zaterdagmiddag in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar op. De Amsterdammers bogen vorige week in de tweede helft een achterstand om tegen FC Twente. Het lijkt erop dat trainer John Heitinga gaat voortborduren op die tweede helft.

Daarom worden er twee wijzigingen verwacht bij Ajax. Tegen FC Twente begon Ajax de tweede helft met invallers Owen Wijndal en Youri Regeer. Pas toen begon het te lopen bij de ploeg van Heitinga. De verwachting is dat het tweetal zaterdag in de basis mag beginnen tegen SC Heerenveen. Daardoor gaan Josip Sutalo en James McConnell naar de bank, terwijl Youri Baas centraal achterin zal spelen.

Verder zal Heitinga zijn ploeg waarschijnlijk ongewijzigd laten. Doelman Remko Pasveer krijgt weer de voorkeur boven Jaros. Kenneth Taylor zal samen met Oscar Gloukh op het middenveld starten, en Raul Moro mag beginnen als rechtsbuiten. Ajax staat momenteel vierde in de Eredivisie, terwijl SC Heerenveen elfde staat.

Vermoedelijke opstelling van Ajax: Pasveer; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Gloukh; Moro, Weghorst, Godts.