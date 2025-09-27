Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga maakt keuze in de spits

Sara
bron: Ajax/Algemeen Dagblad
Oscar Gloukh in actie tegen PSV
Oscar Gloukh in actie tegen PSV Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zaterdagmiddag in de Eredivisie op tegen NAC Breda. John Heitinga zal naar verwachting slechts enkele wijzigingen doorvoeren. In de voorhoede staat Heitinga voor een lastige puzzel.

Kasper Dolberg heeft in het duel met PSV een buikwandblessure opgelopen en is daardoor naar verwachting meerdere weken uitgeschakeld. Ook achter de beschikbaarheid van Wout Weghorst staat een groot vraagteken. Dit betekent dat er waarschijnlijk een basisplaats lonkt voor Oscar Gloukh. 

In de achterhoede lijkt Heitinga voor slechts één wijziging te kiezen. Voor Anton Gaaei lonkt een basisplaats, nadat hij afgelopen weekend negentig minuten op de bank bleef. Dat zou ten koste gaan van Lucas Rosa. Het vermoeden is dat het middenveld ongewijzigd blijft. 

Ajax en NAC trappen zaterdag om 16.30 uur af in de Johan Cruijff Arena. 

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts.

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Igor Paixão in duel met Anton Gaaei

Paixão wil scoren tegen Ajax: "Pure rivaliteit, nog erger bijna"

0
Boy Kemper bij Jong Ajax

Oud-Ajacied: "Als er een optie is om terug te keren, is dat mooi"

0
Lees meer:
Ajax Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd