Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga maakt keuze in de spits

Ajax neemt het zaterdagmiddag in de Eredivisie op tegen NAC Breda. John Heitinga zal naar verwachting slechts enkele wijzigingen doorvoeren. In de voorhoede staat Heitinga voor een lastige puzzel.

Kasper Dolberg heeft in het duel met PSV een buikwandblessure opgelopen en is daardoor naar verwachting meerdere weken uitgeschakeld. Ook achter de beschikbaarheid van Wout Weghorst staat een groot vraagteken. Dit betekent dat er waarschijnlijk een basisplaats lonkt voor Oscar Gloukh.

In de achterhoede lijkt Heitinga voor slechts één wijziging te kiezen. Voor Anton Gaaei lonkt een basisplaats, nadat hij afgelopen weekend negentig minuten op de bank bleef. Dat zou ten koste gaan van Lucas Rosa. Het vermoeden is dat het middenveld ongewijzigd blijft.

Ajax en NAC trappen zaterdag om 16.30 uur af in de Johan Cruijff Arena.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts.