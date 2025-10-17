AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga moet puzzelen achterin

Thomas
John Heitinga kijkt bedenkelijk
John Heitinga kijkt bedenkelijk Foto: © BSR Agency

Ajax hervat zaterdag het Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen AZ. De ploeg van John Heitinga wil zich na een wisselvallige start herpakken en heeft tegen de Alkmaarders wat goed te maken.

Vitezslav Jaros staat opnieuw onder de lat. Door de blessure van Owen Wijndal schuift Jorthy Mokio vermoedelijk op de linksbackpositie in. Verder wordt de verdediging gevormd door Anton Gaaei, Josip Sutalo en Youri Baas, aangezien Ko Itakura nog een vraagteken is. 

Het middenveld oogt stabieler met Kenneth Taylor als vaste waarde. Davy Klaassen en Oscar Gloukh worden verwacht als de overige middenvelders, al is Heitinga nog zoekende naar de ideale balans.

Voorin is Kasper Dolberg nog altijd niet inzetbaar. Wout Weghorst start in de spits, geflankeerd door Mika Godts op links. Rechts lijkt Steven Berghuis de voorkeur te krijgen boven Oliver Edvardsen.

Vermoedelijke opstelling van Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Mokio; Klaassen, Taylor, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts

